Сікорський: Польща б із задоволенням сприйняла повернення Британії в ЄС

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський зрадів би поверненню Британії до Євросоюзу.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав в Х.

Сікорський зробив такий коментар після того, як прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем покритикував Brexit.

"Якби Британія подала заявку на повернення до ЄС, що Польща сприйняла б із задоволенням, це означало б, що після десятиліття аналізів Лондон дійшов висновку, що членство є оптимальною формою участі в єдиному ринку. Не даймо ввести себе в оману єврофобам, які стверджують, що існує краща альтернатива", – написав Сікорський.

Лідери Іспанії та Франції напередодні заявили, що Європейський Союз радо прийняв би Велику Британію, якби вона коли-небудь вирішила знову приєднатися до блоку.

Британський прем’єр Енді Бернем перед цим заявив, що пізніше цього року викладе варіанти зміцнення відносин між Великою Британією та ЄС, зазначивши на з'їзді Лейбористської партії, що Brexit приніс "більше шкоди, ніж користі".

Раніше Бернем заявив, що питання щодо повернення до Європейського Союзу – це питання "на інший раз", а його уряд фокусуватиметься на зближенні з блоком.