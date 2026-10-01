Сикорский: Польша с радостью восприняла бы возвращение Великобритании в ЕС

Глава МИД Польши Радослав Сикорский был бы рад возвращению Великобритании в Евросоюз.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в Х.

Сикорский сделал такой комментарий после того, как премьер-министр Великобритании Энди Бернем раскритиковал Brexit.

"Если бы Великобритания подала заявку на возвращение в ЕС, что Польша восприняла бы с удовольствием, это означало бы, что после десятилетия анализов Лондон пришел к выводу, что членство является оптимальной формой участия в едином рынке. Не давайте ввести себя в заблуждение еврофобам, которые утверждают, что существует лучшая альтернатива", – написал Сикорский.

Лидеры Испании и Франции накануне заявили, что Европейский Союз с радостью принял бы Великобританию, если бы она когда-нибудь решила вновь присоединиться к блоку.

Британский премьер Энди Бернем перед этим заявил, что позднее в этом году изложит варианты укрепления отношений между Великобританией и ЕС, отметив на съезде Лейбористской партии, что Brexit принес "больше вреда, чем пользы".

Ранее Бернем заявил, что вопрос о возвращении в Европейский Союз – это вопрос "на другой раз", а его правительство сосредоточится на сближении с блоком.