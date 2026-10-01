Рейтинг Мерца как канцлера упал до самого низкого уровня за всю историю

Ни один канцлер Германии никогда не демонстрировал таких плохих результатов в опросах об удовлетворённости работой, как Фридрих Мерц.

Об этом свидетельствуют результаты опроса ARD-Deutschlandtrend, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Лишь 10% опрошенных выразили высокую удовлетворённость или просто удовлетворённость работой канцлера. Это на 3 пункта меньше, чем в предыдущем опросе.

Это поставило главу ХДС на самый низкий уровень одобрения, который когда-либо фиксировался для канцлера в истории опроса ARD-Deutschlandtrend.

88% были недовольны или совершенно недовольны его деятельностью (+5 пунктов).

Респонденты выразили большую удовлетворённость работой министра обороны Бориса Писториуса. 50% заявили, что очень довольны или довольны работой этого политика из СДПГ (-1).

34% были удовлетворены работой министра иностранных дел Йогана Вадефуля, 27% – министра внутренних дел Александра Добриндта, 20% – министра финансов Ларса Клингбейла, 18% – министра здравоохранения Карстена Линнемана и 17% – министра труда Барбель Бас.

Невысокими оказались показатели удовлетворённости среди самых известных оппозиционных политиков. Лидер фракции "АдН" Тино Хрупалла получил 22 процента, сопредседатель "Левой партии" Хайди Райхиннек – 16 процентов, а лидер фракции "Зелёных" Бритта Гассельманн – 9 процентов.

Согласно другому опросу, почти половина немцев ожидает, что до конца года канцлер Фридрих Мерц покинет свой пост.

Недавний опрос показал, что если бы выборы в Бундестаг состоялись в ближайшее воскресенье, "Альтернатива для Германии" стала бы самой популярной политической силой в Северном Рейне-Вестфалии, которая является родной землей канцлера Фридриха Мерца.