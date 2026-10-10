Британія висловила свою підтримку Україні після змови Трампа з Путіним

Велика Британія заявляє про свою відданість підтримці України та тиску на Росію після укладення угоди між США та Москвою щодо постачання дизельного палива.

Речника британського уряду цитує Independent, пише "Європейська правда".

Велика Британія залишається відданою підтримці України та продовжуватиме чинити тиск на Росію за допомогою санкцій, заявив у п’ятницю речник уряду після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про укладення угоди щодо постачання Росією дизельного палива до США та на світовий ринок.

"Позиція Великої Британії не може бути чіткішою. Ми продовжуватимемо тісно співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб забезпечити Україні військову та фінансову підтримку, необхідну для самооборони. Ми також зберігатимемо тиск на Росію за допомогою найжорсткішого режиму санкцій, який коли-небудь застосовувала Велика Британія", – зазначив речник.

За даними видання Axios, Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного палива після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував півдюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

При цьому переговори за участі української сторони, європейців і американців завершились достроково, водночас спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф назвав проведені зустрічі продуктивними. Очікувалося, що переговори в Маямі триватимуть два дні.