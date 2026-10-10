Великобритания выразила поддержку Украине после сговора Трампа с Путиным

Великобритания заявляет о своей приверженности поддержке Украины и оказанию давления на Россию после заключения соглашения между США и Москвой о поставках дизельного топлива.

Слова представителя британского правительства цитирует Independent, пишет "Европейская правда".

Великобритания по-прежнему привержена поддержке Украины и будет продолжать оказывать давление на Россию с помощью санкций, заявил в пятницу представитель правительства после того, как президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения о поставках Россией дизельного топлива в США и на мировой рынок.

"Позиция Великобритании не может быть более четкой. Мы будем продолжать тесно сотрудничать с международными партнерами, чтобы обеспечить Украине военную и финансовую поддержку, необходимую для самообороны. Мы также будем сохранять давление на Россию с помощью самого жесткого режима санкций, который когда-либо применяла Великобритания", – отметил пресс-секретарь.

По данным издания Axios, Трамп решил заключить соглашение с Россией по дизельному топливу после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

При этом переговоры с участием украинской стороны, европейцев и американцев завершились досрочно, в то же время спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал проведённые встречи продуктивными. Ожидалось, что переговоры в Майами продлятся два дня.