Трамп проігнорував критику Зеленського щодо угоди з Путіним про дизельне паливо

Президент США Дональд Трамп ухилився від відповіді на питання журналіста щодо критики Володимира Зеленського стосовно угоди з Росією про дизельне паливо.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Після оголошення про угоду з Путіним журналістка запитала Трампа: "Зеленський сказав, що ви слабкі через угоду з Путіним. Він щойно вас розкритикував".

"Хто це сказав?" – запитав Трамп.

"Зеленський. Він сказав, що ви слабкі", – уточнила журналістка.

Трамп проігнорував це запитання.

Перед цим він розсипався у подяках Путіну, заявивши, що угода з РФ знизить ціни на пальне.

За даними видання Axios, Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного палива після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував півдюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

При цьому переговори за участі української сторони, європейців і американців завершились достроково, водночас спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф назвав проведені зустрічі продуктивними. Очікувалося, що переговори в Маямі триватимуть два дні.