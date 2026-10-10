Трамп проигнорировал критику Зеленского в отношении соглашения с Путиным о дизельном топливе

Президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос журналиста о критике Владимира Зеленского в связи с соглашением с Россией о дизельном топливе.

Об этом сообщает "Европейская правда".

После объявления о соглашении с Путиным журналистка спросила Трампа: "Зеленский сказал, что вы слабы из-за соглашения с Путиным. Он только что вас раскритиковал".

"Кто это сказал?" – спросил Трамп.

"Зеленский. Он сказал, что вы слабы", – уточнила журналистка.

Трамп проигнорировал этот вопрос.

Перед этим он не скупился на благодарности Путину, заявив, что соглашение с РФ снизит цены на топливо.

По данным издания Axios, Трамп решил заключить соглашение с Россией по дизельному топливу после того, как президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал полдюжины просьб США прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

При этом переговоры с участием украинской стороны, европейцев и американцев завершились досрочно, в то же время спецпредставитель Дональда Трампа Стив Виткофф назвал прошедшие встречи продуктивными. Ожидалось, что переговоры в Майами продлятся два дня.