СМИ стало известно, что США предлагали России в обмен на энергетическое перемирие

Администрация Дональда Трампа предложила России несколько вариантов экономических стимулов, если та согласится на прекращение огня с Украиной в энергетической сфере или на море.

Об этом стало известно изданию The New York Times, пишет "Европейская правда".

По словам чиновников, знакомых с ходом переговоров и высказавшихся на условиях анонимности, американцы предложили три выгодных экономических стимула, чтобы склонить Москву к ограниченному перемирию – либо в отношении энергетической инфраструктуры, либо на море.

Одно из предложений касалось разблокирования миллиардов российских суверенных активов, замороженных на Западе. Эти средства, по словам чиновников, рассматривались как предварительный стимул для частичного перемирия, а не как вознаграждение за его заключение. Это возродило прошлогоднее предложение о разблокировании средств для России. Тогда речь шла о разблокировании до 100 миллиардов долларов.

В своих предложениях Москве американцы также вернулись к плану продажи части акций российского нефтяного гиганта "Лукойл" в рамках многомиллиардной сделки. Согласно плану, в ней должна была участвовать группа инвесторов с Ближнего Востока, среди которых были и те, кто имел деловые связи с американскими переговорщиками.

Кроме того, спецпредставители американского президента Стив Eиткофф и Джарел Кушнер возобновили предложение США, которое позволило бы Беларуси – союзнику и соседу Кремля – экспортировать калий, по словам чиновников, осведомленных о переговорах.

По словам источников, Киев воздерживался от категорического отклонения какого-либо предложения, но требовал гарантий. Например, он предложил зеркальные выплаты в долларах за замороженные активы в пользу Украины или гарантии дополнительной военной помощи в случае любого нарушения перемирия.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Трамп объявил о сделке с Путиным в то время, когда его посланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встречались в Майами с украинской переговорной делегацией, а также с высокопоставленными дипломатами из Германии, Франции, Великобритании, ЕС и НАТО, чтобы обсудить новые предложения США по прекращению войны.

Переговоры с участием украинской стороны, европейцев и американцев завершились досрочно, при этом спецпредставитель Дональда Трампа Стив Уиткофф назвал состоявшиеся встречи продуктивными.