У поліції Польщі отримали дані про можливу спробу замаху на прем’єра та міністра оборони

Польська поліція отримала інформацію про можливий замах на прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша.

Про це в X повідомив речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський, передає "Європейська правда".

За словами посадовця, спецслужбам доручили вжити заходів після отримання інформації про можливість замахів на високопосадовців Польщі.

"У зв’язку з інформацією, яка надійшла до поліції та стосується можливого замаху на прем’єр-міністра Дональда Туска та віцепрем’єр-міністра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк та міністр внутрішніх справ і адміністрації Марчин Кервінський доручили вжити заходів у цій справі" – повідомив Добжинський.

Як повідомив речник, в неділю о 11:00 за варшавським часом відбудеться зустріч співробітників Агентства внутрішньої безпеки та представників служб, підпорядкованих МВС та адміністрації: поліції та Служби охорони держави.

Нещодавно прем'єр Польщі Дональд Туск заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Також Туск вважає, що його країна зіштовхнеться з провокаціями, які "набагато небезпечніші" за ті, з якими зіштовхувалася досі.