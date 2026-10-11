В полиции Польши получили информацию о возможной попытке покушения на премьера и министра обороны

Польская полиция получила информацию о возможном покушении на премьер-министра Польши Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камиша.

Об этом в X сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский, передает "Европейская правда".

По словам чиновника, спецслужбам поручили принять меры после получения информации о возможных покушениях на высокопоставленных должностных лиц Польши.

"В связи с информацией, поступившей в полицию и касающейся возможного покушения на премьер-министра Дональда Туска и вице-премьер-министра, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша, министр-координатор специальных служб Томаш Семоняк и министр внутренних дел и администрации Марчин Кервинский поручили принять меры по этому делу", – сообщил Добжинский.

Как сообщил пресс-секретарь, в воскресенье в 11:00 по варшавскому времени состоится встреча сотрудников Агентства внутренней безопасности и представителей служб, подчиненных МВД и администрации: полиции и Службы охраны государства.

Недавно премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Также Туск считает, что его страна столкнется с провокациями, которые "гораздо опаснее" тех, с которыми сталкивалась до сих пор.