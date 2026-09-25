До Франції вперше за 18 років прибуде з офіційним візитом Папа Римський

Папа Римський Лев XIV у п’ятницю, 25 вересня, розпочинає офіційний візит до Франції.

Про це пише The Guardian, передає "Європейська правда".

Це буде перша поїздка глави Католицької церкви до країни за останні 18 років.

Очікується, що під час візиту Папа Лев має намір зосередитися, зокрема, на питаннях відновлення авторитету Католицької церкви після скандалів, пов’язаних із сексуальними зловживаннями у Франції.

У Парижі Папа виступить із промовою в ЮНЕСКО, присвяченою розвитку штучного інтелекту. Також він планує порушити питання майбутнього Європи під час візиту до Меца, де, як очікується, будуть присутні представники інших європейських країн.

Візит Папи Лева триватиме протягом вихідних.

ЗМІ писали, що президент Франції Емманюель Макрон запросив європейських глав держав взяти участь у виступі Папи Римського в останній день його візиту до Франції.

6 вересня Папа Римський Лев XIV висловив сподівання на наближення миру для України на тлі візитів перемовників президента США до Москви та Києва.