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Туск після розмови із Зеленським: ніщо не зламає Україну у її боротьбі проти РФ

Новини — Неділя, 11 жовтня 2026, 16:03 — Ірина Кутєлєва

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про свою телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск написав у себе в Х.

Очільник польського уряду зазначив, що після розмови із Зеленським він не сумнівається: "ніщо й ніхто не зламає Україну та її президента у їхній боротьбі проти російської агресії"

 "Я запевнив його, що він може розраховувати на повну солідарність Польщі та Європи з українським народом", – додав Туск.

 Нещодавно Туск попередив про дуже складні тижні та місяці, "пов’язані з надзвичайно агресивною позицією Росії щодо України".

Він також говорив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

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Туск Зеленський
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