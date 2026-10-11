Туск після розмови із Зеленським: ніщо не зламає Україну у її боротьбі проти РФ

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про свою телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Туск написав у себе в Х.

Очільник польського уряду зазначив, що після розмови із Зеленським він не сумнівається: "ніщо й ніхто не зламає Україну та її президента у їхній боротьбі проти російської агресії"

"Я запевнив його, що він може розраховувати на повну солідарність Польщі та Європи з українським народом", – додав Туск.

Нещодавно Туск попередив про дуже складні тижні та місяці, "пов’язані з надзвичайно агресивною позицією Росії щодо України".

Він також говорив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.