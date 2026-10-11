Туск после разговора с Зеленским: ничто не сломит Украину в её борьбе против РФ
Новости — Воскресенье, 11 октября 2026, 16:03 —
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о своём телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Туск написал у себя в Х.
Глава польского правительства отметил, что после разговора с Зеленским он не сомневается: "ничто и никто не сломит Украину и её президента в их борьбе против российской агрессии"
"Я заверил его, что он может рассчитывать на полную солидарность Польши и Европы с украинским народом", – добавил Туск.
Недавно Туск предупредил о очень сложных неделях и месяцах, "связанных с чрезвычайно агрессивной позицией России в отношении Украины".
Он также говорил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.
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