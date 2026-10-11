З’явилися нові деталі про можливий замах на прем’єра та міністра оборони Польщі

Польські посадовці розповіли нові деталі щодо можливого замаху на прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Interia.

Речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський розповів, що йдеться про "про високу ймовірність реалізації цих погроз".

Своєю чергою речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька зазначила, що повідомлення про можливий замах на Туска і Косіняка-Камиша було надіслано через Службу охорони прем’єр-міністра (SOP) до поліції.

"Воно надійшло на електронну пошту, підкреслюю, сьогодні", – додала вона.

Добжинський додав, що польська влада ставиться до цієї справи дуже серйозно.

"Я знаю, що сьогодні на багатьох телеканалах багато псевдоекспертів висловлюють здивування з приводу того, чому ми про це повідомили. Тому що ця справа, підкреслюю, є надзвичайно серйозною", – продовжив він, додавши, що "з місяця в місяць, з року в рік до служб надходить дедалі більше різних погроз щодо Польщі та поляків".

Добжинський запевнив, що служби працюють над цією справою, і незабаром він зможе повідомити про результати цієї роботи.

На запитання про джерело інформації щодо можливого замаху речник міністра-координатора спецслужб пояснив, що служби цілодобово отримують сигнали з різних каналів: із ЗМІ, з медійних джерел, із соціальних мереж, а також збирають їх оперативним шляхом.

Добжинський водночас запевнив, що прем’єр-міністр перебуває під охороною, а відповідні служби дбають про його безпеку.

Раніше стало відомо, що польська поліція отримала інформацію про можливий замах на прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша.

Варто зазначити, що Дональд Туск раніше заявив, що розвіддані свідчать про російські "плани гібридних ударів" проти країн, які підтримують Україну.

Також Туск вважає, що його країна зіштовхнеться з провокаціями, які "набагато небезпечніші" за ті, з якими зіштовхувалася досі.