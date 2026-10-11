Появились новые подробности о возможном покушении на премьера и министра обороны Польши

Польские чиновники рассказали новые подробности о возможном покушении на премьер-министра Польши Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камиша.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Interia.

Пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский сообщил, что речь идет о "высокой вероятности реализации этих угроз".

В свою очередь пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая отметила, что сообщение о возможном покушении на Туска и Косиняка-Камиша было направлено через Службу охраны премьер-министра (SOP) в полицию.

"Оно поступило на электронную почту, подчеркиваю, сегодня", – добавила она.

Добжинский добавил, что польские власти относятся к этому делу очень серьезно.

"Я знаю, что сегодня на многих телеканалах множество псевдоэкспертов выражают удивление по поводу того, почему мы об этом сообщили. Потому что это дело, подчеркиваю, чрезвычайно серьезное", – продолжил он, добавив, что "из месяца в месяц, из года в год в службы поступает все больше различных угроз в адрес Польши и поляков".

Добжинский заверил, что службы работают над этим делом, и вскоре он сможет сообщить о результатах этой работы.

На вопрос об источнике информации о возможном покушении пресс-секретарь министра-координатора спецслужб пояснил, что службы круглосуточно получают сигналы по различным каналам: из СМИ, из медийных источников, из социальных сетей, а также собирают их оперативным путем.

Добжинский при этом заверил, что премьер-министр находится под охраной, а соответствующие службы заботятся о его безопасности.

Ранее стало известно, что польская полиция получила информацию о возможном покушении на премьер-министра Польши Дональда Туска и министра обороны Владислава Косиняка-Камиша.

Стоит отметить, что Дональд Туск ранее заявил, что разведданные свидетельствуют о российских "планах гибридных ударов" против стран, поддерживающих Украину.

Также Туск считает, что его страна столкнется с провокациями, которые "гораздо опаснее" тех, с которыми сталкивалась до сих пор.