Зеленський заявив про готовність піти на енергетичне перемир’я, чекає деталей від США

Президент Володимир Зеленський провів розмову з генсеком НАТО Марком Рютте, президентом Фінляндії Александром Стуббом і прем’єр-міністром Канади Марком Карні, в ході якої йшлося, зокрема, про можливість енергетичного перемир’я між Україною та РФ.

Про це Зеленський написав у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив український президент, він хоче отримати більше деталей щодо енергетичного перемир’я, про яке раніше оголосив президент США Дональд Трамп.

Він також підтвердив готовність підтримати таке перемир’я, якщо на це погодиться і російська сторона.

"Щойно говорив з Марком Карні, Алексом Стуббом і Марком Рютте. І ми обговорили енергетичне припинення вогню, яке оголосив президент Трамп. Україна підтримує припинення вогню, і важливо, щоб в Росії підтримали", – написав Зеленський.

Він нагадав, що з українського боку завжди є підтримка "деескалаційних кроків, захисту життя і необхідних рішень для припинення війни та гарантування довготривалого миру".

Трамп раніше заявив, що між Україною та РФ почало діяти "енергетичне перемир’я".

Коментуючи цю заяву, Зеленський зауважив, що оголошене Трампом "енергетичне перемир’я" стало для нього новиною.

При цьому варто зазначити, що перед тим президент США звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну та ігноруванні вказівок не атакувати російські нафтопереробні заводи.

У відповідь Зеленський заявив, що Україна зупинить удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія перестане завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі.