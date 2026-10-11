Зеленский заявил о готовности пойти на энергетическое перемирие, ждет подробностей от США

Президент Владимир Зеленский провел беседу с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Канады Марком Карни, в ходе которой речь шла, в частности, о возможности энергетического перемирия между Украиной и РФ.

Об этом Зеленский написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Как отметил украинский президент, он хочет получить больше подробностей об энергетическом перемирии, о котором ранее объявил президент США Дональд Трамп.

Он также подтвердил готовность поддержать такое перемирие, если на это согласится и российская сторона.

"Только что разговаривал с Марком Карни, Алексом Стуббом и Марком Рютте. И мы обсудили энергетическое перемирие, объявленное президентом Трампом. Украина поддерживает перемирие, и важно, чтобы его поддержали в России", – написал Зеленский.

Он напомнил, что с украинской стороны всегда есть поддержка "деэскалационных шагов, защиты жизни и необходимых решений для прекращения войны и обеспечения долгосрочного мира".

Трамп ранее заявил, что между Украиной и РФ начало действовать "энергетическое перемирие".

Комментируя это заявление, Зеленский отметил, что объявленное Трампом "энергетическое перемирие" стало для него новостью.

При этом стоит отметить, что перед этим президент США обвинил украинского президента Владимира Зеленского в нежелании завершить войну и игнорировании указаний не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

В ответ Зеленский заявил, что Украина прекратит удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, если Россия перестанет наносить удары по украинской энергетической инфраструктуре.