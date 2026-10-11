"Стало новиною": Зеленський відреагував на заяву Трампа про "енергетичне перемир’я"
Президент України Володимир Зеленський заявив, що оголошене главою Білого дому Дональдом Трампом "енергетичне перемир’я" стало для нього новиною.
Про це Зеленський сказав у коментарі журналісту Axios Бараку Равіду, повідомляє "Європейська правда".
Водночас український президент зазначив, що погодиться на таке перемир’я, якщо на такий крок піде і РФ.
"Оголошення про припинення вогню стало для мене новиною. Але якщо росіяни погодяться на енергетичне перемир’я, Україна теж погодиться. Якщо президент Трамп домовився про це з Путіним – будь ласка, повідомте нам, коли розпочнеться перемир’я – ми готові й приймемо його", – зазначив він.
Трамп раніше заявив, що між Україною та РФ почало діяти "енергетичне перемир’я".
При цьому варто зазначити, що перед тим президент США звинуватив українського президента Володимира Зеленського у небажанні завершувати війну та ігноруванні вказівок не атакувати російські нафтопереробні заводи.
У відповідь Зеленський заявив, що Україна зупинить удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія перестане завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі.