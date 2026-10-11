Зеленський: Україна зупинить удари по НПЗ, якщо Росія перестане атакувати енергетику

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до деескалаційних кроків, але лише у тому разі, якщо вони будуть взаємними.

Про це він написав у Telegram, передає "Європейська правда".

Президент наголосив, що Україна зупинить удари по російських нафтопереробних заводах, якщо Росія перестане завдавати ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Зеленський зазначив, що саме Москва не погоджується на перемир’я в енергетиці.

"Реальна причина війни в Європі – Росія, і тільки вона. Вже сьогодні реально зупинити удари по енергетиці, але Путін не хоче цього робити. Україна буде готова зупинити удари по російських НПЗ, якщо Росія перестане наносити удари по нашій енергетичній інфраструктурі. Будь-які деескалаційні кроки мають бути взаємними та зі справжніми гарантіями", – зазначив президент.

Зеленський додав, що продовжить координацію з партнерами і проведе розмови з європейськими лідерами.

"Фактично щоденно на різних рівнях координуємось та працюємо над додатковими оборонними пакетами, передусім ППО та боєприпасами для бойової авіації. Все для захисту життів наших людей та інтересів України", – написав він.

Заява Зеленського з’явилася після чергової критики в його адресу від американського президента Дональда Трампа. Глава Білого дому звинуватив українського президента у небажанні завершувати війну та ігноруванні вказівок не атакувати російські нафтопереробні заводи.

Також Трамп порадив українцям обрати нового президента.

"Я пропоную, щоб вони обрали нового лідера, здатного укласти угоду, адже він міг би укласти багато угод, але з якихось причин ніколи цього не робить", – заявив президент США.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

За даними Axios, Трамп вирішив укласти угоду з Росією щодо дизельного палива після того, як президент України Володимир Зеленський проігнорував півдюжини прохань США припинити атаки на російські нафтопереробні заводи.

Зеленський вважає, що США використали зустріч з українськими перемовниками у Маямі для прикриття домовленостей з Росією щодо дизельного палива.