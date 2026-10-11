Поліція розігнала останній табір з мігрантами в Сеуті перед приїздом королівської родини

Національна поліція Іспанії розігнала табір на пляжі Гуано в Сеуті, де, як і раніше, перебувало близько 400 мігрантів, за два дні до візиту короля та королеви до міста.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euronews.

Як зазначено, це був останній табір, що залишився, частина мігрантів сховалася в навколишніх пагорбах.

Операція з виселення, що проводилася силами державної безпеки, розпочалася незабаром після 8:00 ранку на пляжі Гуано в Сеуті, де, як і раніше, перебувало близько 400 мігрантів після хвилі нелегальної імміграції з Марокко.

У операції брали участь переважно співробітники Національної поліції, іспанських підрозділів з боротьби з масовими заворушеннями, співробітники імміграційної служби, а також представники Цивільної гвардії та місцевої поліції.

Мігрантів зібрали в групу та автобусами доправили до Центру тимчасового розміщення іноземців (CATE), де розпочнеться реєстрація їхніх даних. Після цього їх розмістять в одному з таборів, створених урядом, наприклад, у тому, що розташований у порту.

Під час двох попередніх випадків не всі мігранти співпрацювали під час процедури, і багато хто втік у гори, спустившись лише під час роздачі їжі. Сьогодні вранці багато хто зібрав свої речі та покинув територію ще до прибуття поліції.

Під час виселення правоохоронці виявили численних неповнолітніх. Їх зібрали окремо, і їх буде перевезено окремо від дорослих.

Деякі з них тримали плакати з проханням відвезти їх до центру для неповнолітніх. За даними місцевих ЗМІ, багато дітей на цьому пляжі вже раніше намагалися зареєструватися, але втекли.

Після того як територію було звільнено, бригади прибиральників приступили до демонтажу наметів, вивезення сміття та прибирання всілякого мотлоху.

Виселення відбувається напередодні візиту короля Феліпе VI та королеви Летиції, запланованого на 13 жовтня.

Королівське подружжя очолить у Сеуті церемонію вшанування пам’яті тих, хто загинув у морі під час масового перетину кордону в Тарахалі.

Після ночівлі в цьому автономному місті вони вирушать до Мелільї.

Це буде перший випадок, коли іспанський монарх проведе ніч у Сеуті з часів візитів Альфонсо XIII у 1904 та 1927 роках.

Варто зазначити, що Європейська комісія презентувала план із п’яти пунктів щодо запобігання, прогнозування та реагування на раптові масові випадки нелегального в’їзду до ЄС. Це пов’язано з подіями в іспанській Сеуті, коли в анклав увірвалися понад 72 тисячі мігрантів.

Детально про міграційну кризу в Сеуті читайте у статті Подвійна атака на Іспанію: чи втратить Мадрид участь у Шенгені через 50 тисяч мігрантів з Африки.