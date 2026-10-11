Полиция разогнала последний лагерь мигрантов в Сеуте перед приездом королевской семьи

Национальная полиция Испании разогнала лагерь на пляже Гуано в Сеуте, где, как и ранее, находилось около 400 мигрантов, за два дня до визита короля и королевы в город.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Euronews.

Как отмечается, это был последний оставшийся лагерь, часть мигрантов скрылась в окрестных холмах.

Операция по выселению, проводившаяся силами государственной безопасности, началась вскоре после 8:00 утра на пляже Гуано в Сеуте, где, как и ранее, находилось около 400 мигрантов после волны нелегальной иммиграции из Марокко.

В операции участвовали преимущественно сотрудники Национальной полиции, испанских подразделений по борьбе с массовыми беспорядками, сотрудники иммиграционной службы, а также представители Гражданской гвардии и местной полиции.

Мигрантов собрали в группу и на автобусах доставили в Центр временного размещения иностранцев (CATE), где начнётся регистрация их данных. После этого их разместят в одном из лагерей, созданных правительством, например, в том, что расположен в порту.

Во время двух предыдущих операций не все мигранты сотрудничали в ходе процедуры, и многие сбежали в горы, спустившись только во время раздачи еды. Сегодня утром многие собрали свои вещи и покинули территорию ещё до прибытия полиции.

Во время выселения правоохранители обнаружили многочисленных несовершеннолетних. Их собрали отдельно, и их будут перевозить отдельно от взрослых.

Некоторые из них держали плакаты с просьбой отвезти их в центр для несовершеннолетних. По данным местных СМИ, многие дети на этом пляже уже ранее пытались зарегистрироваться, но сбежали.

После того как территория была освобождена, бригады уборщиков приступили к демонтажу палаток, вывозу мусора и уборке всякого хлама.

Выселение происходит накануне визита короля Фелипе VI и королевы Летиции, запланированного на 13 октября.

Королевская чета возглавит в Сеуте церемонию почтения памяти тех, кто погиб в море во время массового пересечения границы в Тарахале.

После ночлега в этом автономном городе они отправятся в Мелилью.

Это будет первый случай, когда испанский монарх проведет ночь в Сеуте со времен визитов Альфонсо XIII в 1904 и 1927 годах.

Стоит отметить, что Европейская комиссия представила пятипунктный план по предотвращению, прогнозированию и реагированию на внезапные массовые случаи нелегального въезда в ЕС. Это связано с событиями в испанской Сеуте, когда в анклав ворвались более 72 тысяч мигрантов.

Подробнее о миграционном кризисе в Сеуте читайте в статье Двойная атака на Испанию: потеряет ли Мадрид членство в Шенгенской зоне из-за 50 тысяч мигрантов из Африки.