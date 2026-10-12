У Польщі затримали росіян, які можуть бути пов'язані з тероризмом

Співробітники Центрального слідчого управління поліції, Центрального управління з боротьби з кіберзлочинністю та Агентства внутрішньої безпеки Польщі ліквідували міжнародне злочинне угруповання, яке займалося банківськими шахрайствами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Серед 12 затриманих осіб є двоє росіян, які можуть бути пов’язані з тероризмом.

Ліквідація організованого міжнародного злочинного угруповання стала можливою завдяки співпраці Центрального бюро слідства (CBŚP), Центрального бюро боротьби з корупцією (CBZC) та Агентства внутрішньої безпеки (ABW).

Затримані росіяни перебували в Польщі протягом двох років, а з минулого року мали тимчасовий дозвіл на проживання; обох затримано у Варшаві. У базах даних є записи, які попереджають про те, що вони можуть мати зв’язки з терористичними організаціями.

Крім них, правоохоронці затримали ще одного українця та дев’ятьох поляків. Загалом було затримано чотирьох чоловіків та вісім жінок.

Їм від 21 до 57 років. Затриманим загрожує до 12 років ув’язнення. 7 із них помістили під варту, решту – під поліцейський нагляд.

Група діяла протягом двох років – переважно на території Варшави, Лодзі та Білостока. Вона спеціалізувалася на шахрайстві за допомогою швидких мобільних платежів. Підозрювані скоїли шахрайство на суму щонайменше кілька мільйонів злотих. Щодня вони заробляли від кількох десятків до 200 тисяч злотих.

Служби вилучили у затриманих гроші в польській та іноземній валюті, ювелірні вироби та автомобілі загальною вартістю понад 850 тис. злотих. Правоохоронці не виключають подальших затримань у цій справі.

Наприкінці вересня понад 1 000 поліцейських провели рейди в Німеччині, Бельгії, Болгарії та Нідерландах проти міжнародної мережі з відмивання грошей, пов’язаної з членами байкерського угруповання Hells Angels.

Співробітники поліції та Агентства внутрішньої безпеки Польщі (ABW) у серпні затримали у Варшаві трьох росіян чеченського походження, у квартирі яких було виявлено вогнепальну зброю та боєприпаси.