В Польше задержали россиян, которые могут быть связаны с терроризмом

Сотрудники Центрального следственного управления полиции, Центрального управления по борьбе с киберпреступностью и Агентства внутренней безопасности ликвидировали международную преступную группировку, занимавшуюся банковским мошенничеством.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Среди 12 задержанных есть двое россиян, которые могут быть связаны с терроризмом.

Ликвидация организованной международной преступной группировки стала возможной благодаря сотрудничеству Центрального бюро следствия (CBŚP), Центрального бюро по борьбе с коррупцией (CBZC) и Агентства внутренней безопасности (ABW).

Задержанные россияне находились в Польше в течение двух лет, а с прошлого года имели временный вид на жительство; оба были задержаны в Варшаве. В базах данных имеются записи, предупреждающие о том, что они могут иметь связи с террористическими организациями.

Кроме них, правоохранители задержали ещё одного украинца и девять поляков. Всего было задержано четыре мужчины и восемь женщин.

Им от 21 до 57 лет. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Семерых из них поместили под стражу, остальных – под полицейский надзор.

Группа действовала в течение двух лет – преимущественно на территории Варшавы, Лодзи и Белостока. Она специализировалась на мошенничестве с использованием быстрых мобильных платежей. Подозреваемые совершили мошенничество на сумму не менее нескольких миллионов злотых. Ежедневно они зарабатывали от нескольких десятков до 200 тысяч злотых.

Службы изъяли у задержанных деньги в польской и иностранной валюте, ювелирные изделия и автомобили общей стоимостью более 850 тыс. злотых. Службы не исключают дальнейших задержаний по этому делу.

В конце сентября более 1 000 полицейских провели рейды в Германии, Бельгии, Болгарии и Нидерландах, направленные против международной сети по отмыванию денег, связанной с членами байкерской группировки Hells Angels.

Сотрудники полиции и Агентства внутренней безопасности Польши (ABW) в августе задержали в Варшаве троих россиян чеченского происхождения, в квартире которых было обнаружено огнестрельное оружие и боеприпасы.