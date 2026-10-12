У партії Мерца кажуть, що ЄС має заохочувати Україну і далі бити по російських НПЗ

Політик керівного у Німеччині Християнсько-демократичного союзу Родеріх Кізеветтер виступив на підтримку президента України Володимира Зеленського після різкої критики з боку американського президента Дональда Трампа, а також розкритикував США.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

Політик наголосив, що російські нафтопереробні заводи є законними військовими цілями для України.

"Своїми цілеспрямованими ударами по російських нафтопереробних заводах Україна вразила законні цілі агресора і, застосовуючи далекосяжні санкції, ефективно сприяє ослабленню російської військової машини", – заявив Кізеветтер.

"Тому Європа та Німеччина повинні заохочувати Україну продовжувати знищувати відповідні цілі в Росії, оскільки це відповідає інтересам європейської безпеки", – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп 9 жовтня заявив, що поспілкувався з правителем Росії Владіміром Путіним та досягнув із ним домовленості про поставки російського дизельного палива на американський та світові ринки.

Домовленість Трампа і Путіна викликала обурення в Україні та в європейських столицях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що рішення президента Трампа в односторонньому порядку скасувати санкції проти Росії та дозволити їй експортувати дизельне паливо є "несправедливим і нечесним".

Прем’єр Естонії Крістен Міхал назвав великою помилкою рішення президента США і закликав збільшити підтримку України, щоб вона перетворила російські нафтопереробні заводи на руїни.