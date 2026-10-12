В партии Мерца говорят, что ЕС должен поощрять Украину и дальше бить по российским НПЗ

Политик правящего в Германии Христианско-демократического союза Родерих Кизеветтер выступил в поддержку президента Украины Владимира Зеленского после резкой критики со стороны президента США Дональда Трампа, а также резко раскритиковал США.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

Он подчеркнул, что российские нефтеперерабатывающие заводы являются законными военными целями для Украины.

"Своими целенаправленными ударами по российским нефтеперерабатывающим заводам Украина поразила законные цели агрессора и, применяя "дальнобойные санкции", эффективно способствует ослаблению российской военной машины", – заявил Кизеветтер.

"Поэтому Европа и Германия должны поощрять Украину продолжать уничтожать соответствующие цели в России, поскольку это отвечает интересам европейской безопасности", – добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп 9 октября заявил, что пообщался с правителем России Владимиром Путиным и достиг с ним договоренности о поставках российского дизельного топлива на американский и мировые рынки.

Договоренность Трампа и Путина вызвала возмущение в Украине и в европейских столицах.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал назвал решение президента США большой ошибкой и призвал усилить поддержку Украины, чтобы она превратила российские нефтеперерабатывающие заводы в руины.