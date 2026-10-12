Кос привітала закон про освіту нацменшин і підтвердила відкриття кластерів у вівторок

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос привітала крок Верховної Ради України, яка 12 жовтня проголосувала за зміни до закону про освіту для національних меншин.

Про це Кос написала на своєму акаунті в Х, повідомляє "Європейська правда".

Саме це було умовою Угорщини для того, щоб зняти вето з відкриття ще двох переговорних кластерів на шляху України до Європейського Союзу. Їх, за словами єврокомісарки, мають відкрити у вівторок, 13 жовтня.

"Я вітаю єдність, продемонстровану по всьому політичному спектру. Це є вирішальним для того, щоб реформи продовжувалися. Завтра ми плануємо відкрити ще два переговорні кластери на шляху України до ЄС. Незважаючи на невпинні атаки Росії на цивільних, ми рішуче налаштовані рухатися вперед разом, щоб підготувати майбутнє України всередині нашого Союзу", – написала Кос.

Верховна Рада у понеділок, 12 жовтня, схвалила в обох читаннях та в цілому зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до ЄС.

Угорщина готова дозволити відкриття кластерів 2 і 3 для України: "Внутрішній ринок" та "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання". Переговорні позиції з цього питання мають погодити 12 жовтня.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.