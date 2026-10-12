Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос приветствовала решение Верховной Рады Украины, которая 12 октября проголосовала за поправки к закону об образовании для национальных меньшинств.

Об этом Кос написала в своём аккаунте в X, сообщает "Европейская правда".

Именно это было условием Венгрии для снятия вето на открытие ещё двух переговорных кластеров на пути Украины в Европейский Союз. Их, по словам еврокомиссара, должны открыть во вторник, 13 октября.

"Я приветствую единство, продемонстрированное по всему политическому спектру. Это имеет решающее значение для того, чтобы реформы продолжались. Завтра мы планируем открыть еще два переговорных кластера на пути Украины в ЕС. Несмотря на непрекращающиеся атаки России на мирных жителей, мы решительно настроены двигаться вперед вместе, чтобы подготовить будущее Украины в рамках нашего Союза", – написала Кос.

Верховная Рада в понедельник, 12 октября, приняла в обоих чтениях и в целом поправки к закону об образовании, необходимые для того, чтобы Венгрия согласилась на открытие кластеров 2 и 3 на переговорах о вступлении Украины в ЕС.

Венгрия готова разрешить открытие кластеров 2 и 3 для Украины: "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". Переговорные позиции по этому вопросу должны быть согласованы 12 октября.

Подробнее об этом читайте в статье "Европейской правды": Венгрия снимает вето. Рассказываем о договоренности, которая возобновляет движение Украины в ЕС.