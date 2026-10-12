Угорщина 12 жовтня має дати остаточну згоду на відкриття кластерів 2 і 3 для України

Комітет постійних представників держав ЄС (Coreper) у понеділок, 12 жовтня, готовий погодити переговорні позиції Євросоюзу щодо відкриття другого і третього кластерів з Україною після ухвалення Верховною Радою змін щодо освітніх прав нацменшин.

Про це повідомляє кореспондентка "Європейської правди" у Брюсселі з посиланням на власні джерела.

Угорщина готова дозволити відкриття кластерів 2 і 3 для України, але тільки після голосування ВР щодо змін до закону про освіту мовами національних меншин.

Засідання послів ЄС 12 жовтня відбудеться у Люксембурзі після завершення Ради ЄС у закордонних справах (у якій візьме участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга) та розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Таким чином у ЄС дають Верховній Раді достатньо часу, щоб затвердити зміни до закону про освіту.

Проєкти Спільної позиції Євросоюзу щодо переговорів з Україною по кластеру 2 "Внутрішній ринок" та кластеру 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивне зростання" готові ще з пʼятниці, 9 жовтня.

У порядку денному Coreper – лише затвердження цих документів для України, а також Спільних позицій по кластерах 2 і 3 для Молдови.

За інформацією джерел "Європейської правди", держави-члени розраховують погодити ці позиції після того, як Верховна Рада ухвалить законодавчі зміни щодо освіти мовами національних меншин.

Погодження спільних позицій ЄС дасть можливість провести у вівторок, 13 жовтня, міжурядові конференції Україна-ЄС та Молдова-ЄС, на яких кластери 2 і 3 будуть відкриті офіційно.

Як повідомляла "Європейська правда", 7 жовтня Угорщина припинила кількамісячне блокування подальшого просування України за кластерами 2 та 3.

1 жовтня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про освіту мовами національних меншин, схвалення якого має допомогти зняти вето Угорщини на розблокування двох кластерів у переговорах.

Більше про це читайте у статті "Європейської правди": Угорщина знімає вето. Розповідаємо про домовленість, що відновлює рух України до ЄС.