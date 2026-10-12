Греція представила заборону соцмереж для дітей до 15 років

Уряд Греції офіційно представив проєкт заборони для дітей та підлітків віком до 15 років користуватися соціальними мережами.

Про це повідомляє dpa, інформує "Європейська правда".

Про цю заборону, яка має набути чинності 1 січня 2027 року, у понеділок повідомив державний міністр Акіс Скерцос на пресконференції за участю інших міністрів в Афінах.

"Настав час зайнятися проблемою потенційної цифрової залежності", – сказав Скерцос.

Міністр охорони здоров’я Адоніс Георгіадіс послався на опитування 2 500 школярів, під час якого з’ясувалося, що чверть респондентів повідомили про надмірне використання соціальних мереж.

Кожен п’ятий зазначив, що відчуває нервозність або невпевненість, а також проблеми з концентрацією уваги, коли не має доступу до мобільного телефону.

За словами міністра з цифрових технологій Дімітріса Папастергіу, у разі порушень з боку платформ застосовуватимуться європейські механізми моніторингу та санкцій. Відповідно до Закону про цифрові послуги за певні порушення можуть накладатися штрафи в розмірі до 6 % від річного глобального обороту.

У вересні Європейська комісія представила "Закон ЄС про захист дітей" (EU Kids Act) як загальноблокове рішення щодо захисту неповнолітніх в інтернеті.

Він передбачає заборону використання соціальних мереж дітьми віком до 13 років і вимагає, щоб користувачі були не молодші 15 років для створення власних облікових записів. Наразі Європейський парламент і держави-члени обговорюють цю пропозицію.

Нагадаємо, 10 жовтня уряд Туреччини офіційно заборонив доступ до соціальних мереж дітям віком до 15 років.

У липні писали, що уряд Великої Британії запровадить нічну заборону на користування додатками соціальних мереж для 16– та 17-річних.