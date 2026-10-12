Греция представила законопроект о запрете социальных сетей для детей до 15 лет

Правительство Греции официально представило законопроект, запрещающий детям и подросткам в возрасте до 15 лет пользоваться социальными сетями.

Об этом сообщает dpa, как передает "Европейская правда".

Об этом запрете, который должен вступить в силу 1 января 2027 года, в понедельник сообщил государственный министр Акис Скерцос на пресс-конференции с участием других министров в Афинах.

"Пришло время заняться проблемой потенциальной цифровой зависимости", – сказал Скерцос.

Министр здравоохранения Адонис Георгиадис сослался на опрос 2 500 школьников, в ходе которого выяснилось, что четверть респондентов сообщили о чрезмерном использовании социальных сетей.

Каждый пятый отметил, что испытывает нервозность или неуверенность, а также проблемы с концентрацией внимания, когда у него нет доступа к мобильному телефону.

По словам министра по цифровым технологиям Димитриса Папастергиу, в случае нарушений со стороны платформ будут применяться европейские механизмы мониторинга и санкций. В соответствии с Законом о цифровых услугах за определенные нарушения могут налагаться штрафы в размере до 6 % от годового глобального оборота.

В сентябре Европейская комиссия представила "Закон ЕС о защите детей" (EU Kids Act) как общеблоковое решение по защите несовершеннолетних в интернете.

Он предусматривает запрет на использование социальных сетей детьми в возрасте до 13 лет и требует, чтобы пользователи были не моложе 15 лет для создания собственных учетных записей. В настоящее время Европейский парламент и государства-члены обсуждают это предложение.

Напомним, 10 октября правительство Турции официально запретило доступ к социальным сетям детям в возрасте до 15 лет.

В июле сообщалось, что правительство Великобритании введет ночной запрет на использование приложений социальных сетей для 16– и 17-летних.