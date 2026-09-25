В Уельсі повідомили про кібератаку на управління поліції

У поліції Діфед-Повіс в Уельсі заявили про кібератаку, яка спричинила порушення роботи деяких систем і могла призвести до несанкціонованого доступу до інформації про співробітників.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky News.

Управління поліції Діфед-Повіс, яке охоплює чотири графства в Уельсі, повідомило про кібератаку, що сталася на початку місяця.

За даними правоохоронців, під час інциденту доступ до персональних даних громадян, ймовірно, не було отримано. Наразі встановлюється, чи могли зловмисники отримати дані працівників поліції.

Зазначається, що кібератака також спричинила збої у роботі деяких систем, не пов’язаних з екстреними ситуаціями.

Фахівці з кібербезпеки допомагають поліції впоратися з наслідками інциденту, а її системи підлягають "запобіжним заходам" на час проведення розслідування.

"Ми розуміємо можливе занепокоєння, яке це може викликати, і хочемо запевнити громадськість, що ми вжили і продовжуватимемо вживати всіх необхідних заходів для захисту нашої інформації та забезпечення безпеки наших систем", – заявив речник поліції Діфед-Повіс.

Поточне розслідування веде Tarian, Регіональний підрозділ з боротьби з організованою злочинністю (ROCU) у південному Уельсі, а також здійснюється моніторинг з боку силових структур.

Зростання кіберзагроз викликає занепокоєння щодо безпеки інфраструктури Великої Британії.

Нещодавно у Британії скасували 2 тисячі авіарейсів через збій програмного забезпечення, що коштувало авіакомпаніям мільйони фунтів, оскільки їм довелося терміново повертати екіпажі та літаки на місця та відшкодовувати кошти пасажирам.

21 вересня у кількох британських аеропортах відбулися затримки рейсів через збій у роботі системи управління повітряним рухом.