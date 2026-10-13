Болгария обратилась к ЕС и НАТО за помощью в расследовании атак дронов в Чёрном море

Болгария обратилась к Европейскому союзу и НАТО с просьбой об оказании технической помощи в расследовании атак дронов на два грузовых судна в Чёрном море, спустя неделю после того, как в результате этих ударов одно судно затонуло, а другое было повреждено.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает dpa.

Премьер-министр Румен Радев заявил в понедельник, что до сих пор остается невыясненным, были ли дроны запущены из России или из Украины.

Одно из атакованных судов, Alfa Watan, затонуло почти сразу после атаки – примерно через три минуты. Дрон, способный нанести такой огромный ущерб, должен был быть оснащен боеголовкой весом более 300 килограммов, заявил болгарскому телеканалу Nova профессор Военной академии в Софии Димитар Недиалков. На борту судна "Alfa Watan", которое плавало под флагом Того, находились 12 членов экипажа, которые до сих пор считаются пропавшими без вести.

Второе судно, "Able", плававшее под флагом Палау с грузом зерна, предназначенным для Стамбула, загорелось после атаки. Его экипаж из 18 человек был спасён. Предварительное расследование не выявило обломков дрона на борту судна. По сообщениям СМИ, "Able" уже покинуло болгарские воды.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти атаки являются "очередной попыткой России сделать западную часть Чёрного моря полностью непригодной для судоходства". По его словам, после контактов с болгарской стороной было установлено, "что это была комбинированная российская атака с использованием морских и воздушных дронов".

5 октября вблизи румынского побережья судно, перевозившее зерно из Украины в Италию, было подбито дронами. Известно о как минимум одном погибшем.

Европейский Союз считает последние атаки России на коммерческие суда в Чёрном море неприемлемыми и по запросу Румынии и Болгарии передаст им спутниковые снимки указанных морских участков.