Сибига: при нападении России на торговые суда вблизи Болгарии пострадали украинцы

Министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в результате последнего нападения России на торговые суда вблизи территориальных вод Болгарии пострадали граждане Украины, а также Азербайджана.

Об этом министр написал в соцсети X во вторник утром, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что эта российская атака отражает пренебрежение РФ к безопасности в Черном море.

"Последнее нападение России на торговые суда вблизи территориальных вод Болгарии, в результате которого пострадали граждане Украины и Азербайджана, в очередной раз свидетельствует о сознательном пренебрежении Москвой жизнями гражданских лиц и морской безопасностью в Черном море", – заявил глава МИД.

Он призвал партнеров Украины усилить давление на Россию, ужесточить санкции и принять решительные меры, чтобы привлечь её к ответственности и защитить свободу судоходства.

Сибига подчеркнул, что Черное море имеет жизненно важное значение для глобальной продовольственной безопасности, а Россия нападает на него, чтобы использовать голод в качестве оружия и держать мир в заложниках.

В ночь на 13 октября дроны атаковали два судна у берегов Болгарии, одно из которых затонуло; премьер Болгарии Румен Радев сообщил, что в связи с атаками для беседы будет вызван посол России.

6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море дроны атаковали два торговых судна – ALFA WATAN под флагом Того и ABLE под флагом Палау.

Болгария обратилась к ЕС и НАТО за помощью в расследовании атак дронов в Чёрном море.