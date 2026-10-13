WP: США и Европа работают над "мирным планом" для Украины из четырёх ключевых компонентов

Несмотря на недавнюю вспышку напряженности в украинско-американских отношениях, США и Европа постепенно продвигаются к совместному мирному предложению, которое обеспечило бы выгоды в сферах финансов и безопасности как Украине, так и России, став основой для урегулирования войны, не отвечающего военным целям ни одной из сторон.

Об этом говорится в публикации заместителя редактора и обозревателя The Washington Post Дэвида Игнатиуса, сообщает "Европейская правда".

Материал опубликован в разделе Opinions – это раздел мнений, колонок и авторских комментариев, в котором Игнатиус регулярно публикует материалы об Украине. По его информации, американские переговорщики пытаются сформировать пакет мер, который предложит "сладкий бонус" за территориальный компромисс, который не понравится ни одной из сторон.

В частности, об этом шла речь во время шестичасовой встречи в минувшую пятницу во Флориде, в которой, помимо представителей Украины и США, также приняли участие представители Великобритании, Франции и Германии.

В рамках мирной инициативы, разрабатываемой совместно с европейцами, по словам Игнатиуса, заложены четыре основных компонента. А главное послание Путину будет заключаться в том, что Россия не просто прекратит войну с Украиной, а заключит экономическое соглашение с Европой и договоренности в сфере безопасности.

Первым компонентом соглашения станет восстановление Украины. Всемирный банк и инвестиционная компания BlackRock хотят создать механизм удовлетворения многочисленных финансовых потребностей Украины для восстановления разрушенных районов, выплаты помощи семьям погибших и раненых военных, а также возрождения разрушенной экономики.

Переговорщики попросили Киев предоставить подробные расчеты расходов и гарантии того, что эти средства не будут разворованы теми, кто будет наживаться на послевоенном восстановлении. Пока что украинцы не предоставили таких цифр, но ожидается, что они сделают это в ближайшие дни, если мирный процесс не сорвётся.

Вторым ключевым компонентом станут гарантии безопасности. США и европейские страны пообещают Украине военный ответ в случае нового нападения России. Американский чиновник охарактеризовал это как гарантию, эквивалентную статье 5 НАТО. По его словам, Россия также будет вести переговоры с Европой о соглашениях, которые будут учитывать её опасения в сфере безопасности, хотя пока непонятно, что именно они будут предусматривать.

Третьим элементом станет экономическая интеграция России, Украины и Европы благодаря энергетическому соглашению. Одним из его возможных элементов может стать трубопровод для поставки российской нефти и газа в Европу, доходы от которого Россия и Украина будут делить между собой. Такой трубопровод мог бы существенно снизить расходы Европы на энергоносители, сказал американский чиновник.

Помимо обеспечения России "долгосрочного доступа к европейскому энергетическому рынку", мирное соглашение будет определять, как и когда будут отменяться действующие экономические санкции.

Последняя составляющая соглашения будет наиболее неприемлемой. Россия, начавшая войну с намерением завоевать всю Украину, согласится на прекращение огня вдоль нынешней линии соприкосновения. Для Украины это будет означать согласие с тем, что Россия будет контролировать оккупированные ею территории. Одним из препятствий является нечеткость самой линии соприкосновения, ведь линия фронта почти ежедневно несколько меняется.

Хотя европейские лидеры возмутились из-за соглашения Трампа о дизельном топливе, они, похоже, настроены продолжать дипломатический процесс под руководством спецпредставителей Джареда Кушнера и Стива Уиткоффа. "Сейчас пора снизить напряженность и вернуться к работе", – пояснил европейский дипломат.

Напомним, в понедельник Трамп встал на защиту своего соглашения с главой Кремля Владимиром Путиным о закупке российского дизельного топлива.

Президент Владимир Зеленский заявил, что решение президента Трампа в одностороннем порядке отменить санкции против России и разрешить ей экспортировать дизельное топливо является "несправедливым и нечестным".

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