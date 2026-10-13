Сибига: сотрудничество с США в области разведданных продолжается

Украина продолжает получать разведывательную информацию от Соединённых Штатов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига во время выступления на Варшавском форуме по безопасности во вторник.

Министр дал понять, что американские разведданные продолжают поступать, несмотря на недавнюю напряженность в отношениях Украины с США.

"Вероятно, вы спрашиваете, получаем ли мы разведывательные данные от американской стороны. Да, мы продолжаем это сотрудничество", – сказал Сибига.

Он также подтвердил, что 12 октября, во время ночного нападения России, сигнал воздушной тревоги был подан с задержкой.

"Но это связано с особым типом вооружения, которое использовала российская сторона", – пояснил Сибига.

Ранее СМИ сообщали, что якобы посланцы президента США Дональда Трампа Стив Виткофф и Джаред Кушнер на переговорах с украинской делегацией в пятницу во Флориде угрожали прекратить предоставление Украине разведданных из-за ударов по российским НПЗ.

Источники агентства Reuters опровергли, что такие угрозы звучали.