Грета Тунберг приєдналась до протестів школярів у Франції

У вівторок у Франції відбуваються нові загальнонаціональні демонстрації школярів, до яких приєдналась і шведська активістка Грета Тунберг.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє France 24.

Тунберг приєдналася до протестувальників біля заблокованої середньої школи в передмісті Парижа, чим привернула ще більшу увагу до протестів, що тривають вже кілька тижнів.

23-річна дівчина стояла серед учнів, які проводили акцію протесту біля середньої школи імені Поля Елюара в найбільшому передмісті столиці, Сен-Дені.

фото: AFP

"Молодь не залучають до обговорень. У нас крадуть майбутнє, і, як ми бачимо тут, школи не отримують необхідних інвестицій", – сказала журналістам Тунберг, заявивши, що вона "надзвичайно пишається французькими учнями".

Тисячі людей – переважно учні середніх шкіл, студенти та вчителі – почали мітинги в містах по всій Франції в рамках п’ятої хвилі протестів.

У Страсбурзі демонстранти зібралися на площі Клебер у центрі міста, перш ніж вирушити на марш. У Нанті кілька тисяч людей пройшли маршем під банером з написом "Школи без фінансування – країна без майбутнього".

Нагадаємо, раніше повідомляли про майже 7 тисяч затриманих під час протестів французьких старшокласників із середини вересня.

А 7 жовтня прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його уряд до кінця місяця презентує заходи, покликані вирішити скарги старшокласників.

Читайте детальніше у статті: Революція від школярів. Як системні проблеми з освітою призвели до масштабних протестів у Франції