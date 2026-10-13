Грета Тунберг присоединилась к протестам школьников во Франции

Во вторник во Франции проходят новые общенациональные демонстрации школьников, к которым присоединилась и шведская активистка Грета Тунберг.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает France 24.

Тунберг присоединилась к протестующим возле заблокированной средней школы в пригороде Парижа, чем привлекла ещё больше внимания к протестам, продолжающимся уже несколько недель.

23-летняя девушка стояла среди учеников, проводивших акцию протеста возле средней школы имени Поля Элюара в крупнейшем пригороде столицы, Сен-Дени.

фото: AFP

"Молодёжь не привлекают к обсуждению. У нас крадут будущее, и, как мы видим здесь, школы не получают необходимых инвестиций", – сказала журналистам Тунберг, заявив, что она "очень гордится французскими школьниками".

Тысячи людей – преимущественно учащиеся средних школ, студенты и учителя – начали митинги в городах по всей Франции в рамках пятой волны протестов.

В Страсбурге демонстранты собрались на площади Клебер в центре города, прежде чем отправиться на марш. В Нанте несколько тысяч человек прошли маршем под баннером с надписью "Школы без финансирования – страна без будущего".

Напомним, ранее сообщалось о почти 7 тысячах задержанных во время протестов французских старшеклассников с середины сентября.

А 7 октября премьер-министр Франции Себастьен Лекорню сообщил, что его правительство до конца месяца представит меры, призванные решить проблемы старшеклассников.

Читайте подробнее в статье: Революция от школьников. Как системные проблемы с образованием привели к масштабным протестам во Франции.