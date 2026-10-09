Мін’юст Франції повідомив про майже 7 тисяч затриманих під час протестів старшокласників із середини вересня.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує France 24.

Понад 6800 людей, 86% із яких – неповнолітні, потрапили під варту поліції від початку протестів старшокласників у середині вересня. Про це йдеться у звіті Міністерства юстиції про насильство, пов’язане з протестами. Звіт оприлюднили в п’ятницю.

Згідно зі звітом, 21 людину ув’язнили. Наразі обвинувачення висунули 2376 особам, 65% із яких постали перед суддею.

Міністерство також повідомило, що суди ухвалили 21 рішення про взяття під варту на час досудового розслідування. Вони стосуються 15 дорослих і 6 неповнолітніх.

Нагадаємо, уряд Франції оголосив про "надзвичайний план" щодо заміщення відсутніх вчителів у школах, а також про виділення бюджетних коштів на наймання працівників за контрактом у відповідь на масштабні протести старшокласників, які охопили країну.

7 жовтня прем'єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його уряд до кінця місяця презентує заходи, покликані вирішити скарги старшокласників, озвучені під час масштабних протестів.

Згідно з даними опитування, більшість французів схвалює протести старшокласників, однак водночас виступає за їхнє припинення.