У Польщі затримали чоловіка, який закликав вбити Туска і спікера Сейму

Польська поліція затримала в Оборниках 46-річного чоловіка, підозрюваного у публічних закликах в інтернеті до вбивства представників влади Польщі.

Про це повідомляє Polsat News, пише "Європейська правда".

Речник уряду Адам Шлапка уточнив, що затриманий погрожував в інтернеті вбивством польському прем’єру Дональду Туску і спікеру Сейму Влодзімежу Чажастому.

Затримання підозрюваного підтвердила і польська прокуратура. У вівторок чоловікові висунули звинувачення у закликах до вбивства та образі Туска, Чажастого та журналістки TVP Info, повідомила голова районної прокуратури в Оборниках Катажина Сілл-Шульчинська.

Вона додала, що чоловікові також висунуто звинувачення в образі депутата Кшиштофа Пашика, колишнього президента Леха Валенси та міністра оборони Владислава Косіняка-Камиша.

У неділю речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський повідомив, що поліція отримала інформацію про можливий замах на прем’єр-міністра Дональда Туска та на віцепрем’єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. "Ми ставимося до цієї справи надзвичайно серйозно. "Ми говоримо про високу ймовірність реалізації цих погроз", – прокоментував він.

Дональд Туск також відреагував на інцидент, подякувавши поліції за "швидкі та рішучі дії".

Чоловік, який нібито планував замах на прем’єр-міністра Польщі та міністра оборони, є затятим противником чинної влади.