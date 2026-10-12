Польські ЗМІ дізнались подробиці про затриманого за плани замаху на Туска

Чоловік, який нібито планував замах на прем’єр-міністра Польщі та міністра оборони, є затятим противником чинної влади.

Про це стало відомо RMF24, передає "Європейська правда".

Чоловік, який планував замах, прямує до Варшави. Напередодні його затримали у Нижній Сілезії, а ніч він провів у слідчому ізоляторі у Вроцлаві.

Слідчі продовжують збирати докази, вилучають носії інформації, аналізують інтернет-комунікацію затриманого. Відомо, що чоловікові 66 років.

Затриманий є затятим противником нинішньої влади. Служби дуже серйозно ставляться до його планів і, за їхніми словами, справа набуває значного розвитку.

Наразі ще не прийнято рішення, на підставі якої правової кваліфікації буде проводитися розслідування у справі 66-річного чоловіка. Одним зі сценаріїв є припущення, що затриманий готував вбивства. Покарання за такий злочин становить до 15 років ув’язнення.

У неділю речник міністра-координатора спецслужб Яцек Добжинський повідомив, що поліція отримала інформацію про можливий замах на прем’єр-міністра Дональда Туска та на віцепрем’єра, міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша. "Ми ставимося до цієї справи надзвичайно серйозно. "Ми говоримо про високу ймовірність реалізації цих погроз", – прокоментував він.

Дональд Туск також відреагував на інцидент, подякувавши поліції за "швидкі та рішучі дії".