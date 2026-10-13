В Польше задержали мужчину, призывавшего убить Туска и спикера Сейма

Польская полиция задержала в Оборниках 46-летнего мужчину, подозреваемого в публичных призывах в интернете к убийству представителей властей Польши.

Об этом сообщает Polsat News, пишет "Европейская правда".

Пресс-секретарь правительства Адам Шлапка уточнил, что задержанный угрожал в интернете убийством польскому премьеру Дональду Туску и спикеру Сейма Влодзимежу Чажастому.

Задержание подозреваемого подтвердила и польская прокуратура. Во вторник мужчине были предъявлены обвинения в призывах к убийству и оскорблении Туска, Чажастого и журналистки TVP Info, сообщила глава районной прокуратуры в Оборниках Катажина Силл-Шульчиньска.

Она добавила, что мужчине также предъявлены обвинения в оскорблении депутата Кшиштофа Пашика, бывшего президента Леха Валенсы и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша.

В воскресенье пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Яцек Добжинский сообщил, что полиция получила информацию о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и на вице-премьера, министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камиша. "Мы относимся к этому делу чрезвычайно серьезно. "Мы говорим о высокой вероятности реализации этих угроз", – прокомментировал он.

Дональд Туск также отреагировал на инцидент, поблагодарив полицию за "быстрые и решительные действия".

Мужчина, который якобы планировал покушение на премьер-министра Польши и министра обороны, является ярым противником действующей власти.