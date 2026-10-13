У Британії вважають, що Європі потрібно відновити дискусію щодо використання росактивів

Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд вважає, що Європі потрібно відновити дискусію щодо подальшої долі заморожених російських активів.

Про це він сказав під час виступу на Варшавському форумі з питань безпеки, цитує The Guardian, пише "Європейська правда".

Мілібенд заявив, що Європейський Союз повинен переглянути свою політику щодо заморожених російських активів.

"Європі належить ухвалити важливі рішення, зокрема щодо російських суверенних активів. Я вважаю, що нам потрібно повернутися до цього питання", – сказав британський міністр.

Він зазначив, що Велика Британія "готова робити це разом із Європейським Союзом".

"Ми знаємо: кожен неправильний сигнал, надісланий президенту Путіну, підриває нашу безпеку та заважає справі України, а нам потрібно надсилати правильні сигнали", – акцентував Мілібенд.

Раніше у Парламентській асамблеї Ради Європи запропонували шлях для того, щоб передати заморожені кошти РФ Україні на основі рішень Європейського суду з прав людини.

Про деталі цієї ініціативи – в статті Страсбург шукає російські активи: чи вийде передати Україні гроші РФ за рішенням ЄСПЛ.