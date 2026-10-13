В Британии считают, что Европе нужно возобновить дискуссию об использовании росактивов

Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд считает, что Европе необходимо возобновить дискуссию о дальнейшей судьбе замороженных российских активов.

Об этом он заявил во время выступления на Варшавском форуме по вопросам безопасности, цитирует The Guardian, пишет "Европейская правда".

Милибэнд заявил, что Европейский Союз должен пересмотреть свою политику в отношении замороженных российских активов.

"Европе предстоит принять важные решения, в частности, касающиеся российских суверенных активов. Я считаю, что нам нужно вернуться к этому вопросу", – сказал британский министр.

Он отметил, что Великобритания "готова делать это вместе с Европейским Союзом".

"Мы знаем: каждый неправильный сигнал, посылаемый президенту Путину, подрывает нашу безопасность и мешает делу Украины, а нам нужно посылать правильные сигналы", – подчеркнул Милибэнд.

Ранее в Парламентской ассамблее Совета Европы предложили способ передачи замороженных средств РФ Украине на основании решений Европейского суда по правам человека.

О деталях этой инициативы – в статье Страсбург ищет российские активы: удастся ли передать Украине деньги РФ по решению ЕСПЧ.