Міністр оборони Естонії: військові країн НАТО давно присутні в Україні, навіть на передовій

Міністр оборони Естонії Мартін Херем розповів про присутність військових держав НАТО в Україні.

Про це він сказав у інтерв’ю "Європейській правді".

Херем зазначив, що військові з Естонії, яка є членом НАТО, є в Україні ще з 2022 року.

"Я особисто вперше приїхав сюди у липні 2022 року. На той час я був командувачем Сил оборони Естонії. Ми є, ми тут. Наприклад – тоді, у липні 2022 року, я був на передовій в естонській військовій формі. Лінія зіткнення тоді проходила за лічені кілометри від Харкова", – сказав він.

За його словами, попри те, що вони носять військову форму – вони не беруть участь у веденні бойових дій.

"Ми навчаємося на вашому досвіді, але не беремо зброю до рук, не керуємо радарами чи чимось подібним. Але ми тут є. І це аж ніяк не є загрозою для Росії", – зазначив Херем.

На уточнювальну ремарку журналіста щодо того, що ці навички війни проти росіян, які військові здобудуть в Україні, вони везуть назад до Естонії – міністр оборони країни зауважив, що "Естонія ніколи не використає ці знання, доки Росія не перетне наш кордон".

"А самі ми не маємо наміру перетинати кордон і нападати на Росію. У нас немає і ніколи не було такого у планах. Але якщо вони прийдуть до нас – ми використаємо все, чого навчилися в Україні", – додав Херем.

Також він вважає, що Росія обов’язково "випробує" якусь з країн незалежно від того, як закінчиться російсько-українська війна.

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