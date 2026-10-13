Министр обороны Эстонии: военные стран НАТО уже давно находятся в Украине, даже на передовой

Министр обороны Эстонии Мартин Херем рассказал о присутствии военных стран НАТО в Украине.

Об этом он заявил в интервью "Европейской правде".

Херем отметил, что военные из Эстонии, которая является членом НАТО, находятся в Украине еще с 2022 года.

"Я лично впервые приехал сюда в июле 2022 года. В то время я был командующим Силами обороны Эстонии. Мы здесь, мы присутствуем. Например, тогда, в июле 2022 года, я был на передовой в эстонской военной форме. Линия соприкосновения тогда проходила в считанных километрах от Харькова", – сказал он.

По его словам, несмотря на то, что они носят военную форму, они не участвуют в ведении боевых действий.

"Мы учимся на вашем опыте, но не берем оружие в руки, не управляем радарами или чем-то подобным. Но мы здесь есть. И это ни в коем случае не является угрозой для России", – отметил Херем.

На уточняющую ремарку журналиста о том, что эти навыки ведения войны против россиян, которые военные приобретут в Украине, они увезут обратно в Эстонию, министр обороны страны заметил, что

"Эстония никогда не использует эти знания, пока Россия не пересечёт нашу границу".

"А сами мы не намерены пересекать границу и нападать на Россию. У нас нет и никогда не было такого в планах. Но если они придут к нам – мы используем всё, чему научились в Украине", – добавил Херем.

Также он считает, что Россия обязательно "испытает" какую-то из стран независимо от того, как закончится российско-украинская война.

Полное интервью с министром обороны Эстонии читайте здесь.