Росія готуватиме новий напад, в Україні є військові НАТО, відповідь на гібридні атаки: інтерв'ю

Мартін Херем – новий міністр оборони Естонії, який обійняв посаду менш як місяць тому. Ще до призначення заявив Херем заявив, що новий міністр – не політик, а кар'єрний військовий.

Він – повний генерал, має найвище військове звання. Зустрів початок повномасштабного вторгнення РФ до України у 2022 році на посаді командувача Сил оборони Естонії. Був на лінії фронту в Україні.

Про це, а також про очікування наступного нападу Росії, у тому числі проти НАТО, генерал Херем розповів редакторові "ЄвроПравди" Сергію Сидоренку під час свого візиту до Києва.

Перше інтерв’ю Мартіна Херема іноземному виданню – в матеріалі Міністр оборони Естонії: Росія може напасти на НАТО, і не факт, що божевільного можна стримати. Далі – основні тези нового міністра оборони Естонії.

Давайте чесно: ми в Україні ще з 2022 року.

Я особисто вперше приїхав сюди у липні 2022 року. На той час я був командувачем Сил оборони Естонії. Ми навчаємося на вашому досвіді, але не беремо зброю до рук, не керуємо радарами чи чимось подібним. Але ми тут є.

І це аж ніяк не є загрозою для Росії.

Щойно зупиниться їхня війна тут, в Україні, з огляду на їхнє бачення світу, вони обов’язково когось "випробують".

Причому це станеться незалежно від того, як закінчиться війна: чи Україна вижене їх зі своєї землі, чи просто буде "заморозка" бойових дій.

Мета Росії – здобути вплив. Їм потрібна влада над іншими.

Але для цього їм не треба окупувати Естонію.

Їхня задача – завдати нам такої шкоди, щоб ми втратили довіру одне до одного. Як усередині атакованої країни, так і між союзниками.

От дивіться, як це працює. Всі побачили огидну, жахливу агресію проти України. І тепер, коли росіяни збирають сили вздовж кордону – будуть ті, хто готовий погодитися на запропоноване Росією рішення, аби лише уникнути подібного.

Так вони отримують вплив та нестабільність – а саме цього вони й прагнули.

Росія може напасти на НАТО саме для того, щоб розколоти Альянс.

Нам треба готуватися до нападу. Це – єдине, що можна зробити. Причому якщо підготовка буде дуже серйозною, то, можливо, це дозволить запобігти нападу. Але треба бути до нього готовими.

У конвенційній сфері я дійсно не очікую від Росії якоїсь активності проти нас, доки росіяни зв’язані на полі бою тут, в Україні. Але річ у тім, що конвенційну силу не обов’язково застосовувати.

Достатньо її демонструвати.

Наприклад, розбудовуючи Ленінградський військовий округ. Вони створюють нові підрозділи. Вони виробляють танки, артилерію, боєприпаси, літаки – і все це уздовж нашого кордону.

Вони роблять це для того, щоб демонструвати погрози. І, можливо, також для підготовки.

Коли кажуть про гібридні операції, зазвичай йдеться про диверсії, кібератаки, інформаційні операції та інше. Та всі гібридні дії мають спільну мету – створити умови для того, щоб підтримувати "тліючий" конфлікт, не дати йому охолонути.

Бо якщо Росія згодом захоче перейти до застосування військової сили – вона матиме пояснювати і власному народу, і стороннім державам, звідки виникли проблеми з цією Естонією чи з кимось іншим.

Їм потрібно готувати ґрунт, виправдання своїх дій.

Від гібридних операцій Росії боляче, але вони не несуть для нас життєвої, екзистенційної загрози. І подивіться на те, як ми відповіли на атаки росіян протягом останніх кількох місяців – збільшення підтримки України. Ще один елемент нашої реакції – це публічне викриття дій Росії.

Повне інтерв’ю – в матеріалі Міністр оборони Естонії: Росія може напасти на НАТО, і не факт, що божевільного можна стримати.