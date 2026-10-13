РФ будет готовить новое наступление, военные НАТО в Украине, ответ на гибридные атаки: интервью

Мартин Херем – новый министр обороны Эстонии, вступивший в должность менее месяца назад. Еще до назначения Херем заявил, что новый министр – не политик, а карьерный военный.

Он – генерал армии, имеет высшее воинское звание. Встретил начало полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году на посту командующего Силами обороны Эстонии. Находился на линии фронта в Украине.

Об этом, а также об ожиданиях следующего нападения России, в том числе против НАТО, генерал Херем рассказал редактору "ЕвроПравды" Сергею Сидоренко во время своего визита в Киев.

Первое интервью Мартина Херема иностранному изданию – в материале Министр обороны Эстонии: Россия может напасть на НАТО, и не факт, что сумасшедшего можно сдержать. Далее – основные тезисы нового министра обороны Эстонии.

Давайте честно: мы в Украине еще с 2022 года.

Я лично впервые приехал сюда в июле 2022 года. В то время я был командующим Силами обороны Эстонии. Мы учимся на вашем опыте, но не берем оружие в руки, не управляем радарами или чем-то подобным. Но мы здесь есть.

И это ни в коем случае не представляет угрозы для России.

Как только их война здесь, в Украине, закончится, учитывая их мировоззрение, они обязательно кого-нибудь "проверят".

Причём это произойдёт независимо от того, как закончится война: выгонит ли Украина их со своей земли или просто наступит "заморозка" боевых действий.

Цель России – обрести влияние. Им нужна власть над другими.

Но для этого им не нужно оккупировать Эстонию.

Их задача – нанести нам такой ущерб, чтобы мы утратили доверие друг к другу. Как внутри подвергшейся нападению страны, так и между союзниками.

Вот посмотрите, как это работает. Все увидели отвратительную, ужасную агрессию против Украины. И теперь, когда россияне собирают силы вдоль границы, найдутся те, кто готов согласиться на предложенное Россией решение, лишь бы избежать подобного.

Так они получают влияние и нестабильность – а именно этого они и стремились.

Россия может напасть на НАТО именно для того, чтобы расколоть Альянс.

Нам нужно готовиться к нападению. Это – единственное, что можно сделать. Причём если подготовка будет очень серьёзной, то, возможно, это позволит предотвратить нападение. Но нужно быть к нему готовыми.

В сфере конвенциональных вооружений я действительно не ожидаю от России какой-либо активности против нас, пока россияне завязаны на поле боя здесь, в Украине. Но дело в том, что конвенциональную силу не обязательно применять.

Достаточно её демонстрировать.

Например, укрепляя Ленинградский военный округ. Они создают новые подразделения. Они производят танки, артиллерию, боеприпасы, самолеты – и всё это вдоль нашей границы.

Они делают это для того, чтобы демонстрировать угрозы. И, возможно, также для подготовки.

Когда говорят о гибридных операциях, обычно речь идёт о диверсиях, кибератаках, информационных операциях и прочем. Но все гибридные действия преследуют общую цель – создать условия для поддержания "тлеющего" конфликта, не дать ему остыть.

Ведь если Россия впоследствии захочет перейти к применению военной силы – ей придется объяснять и собственному народу, и сторонним государствам, откуда возникли проблемы с этой Эстонией или с кем-то еще.

Им нужно подготовить почву, оправдание своих действий.

Гибридные операции России причиняют боль, но они не несут для нас жизненной, экзистенциальной угрозы. И посмотрите, как мы ответили на атаки россиян в течение последних нескольких месяцев – увеличением поддержки Украины. Еще один элемент нашей реакции – это публичное разоблачение действий России.

Полное интервью – в материале Министр обороны Эстонии: Россия может напасть на НАТО, и не факт, что сумасшедшего можно сдержать.