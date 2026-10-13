Ченцов: для открытия ещё двух кластеров для вступления в ЕС потребуются уступки, но есть предел

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Всеволод Ченцов считает реальной задачу открытия последних кластеров в ходе переговоров о вступлении в ЕС до конца 2026 года.

Об этом он заявил, отвечая на вопрос "Европейской правды" перед началом межправительственной конференции Украина-ЕС в Люксембурге.

Ченцов подчеркнул, что Украина поставила задачу открыть все кластеры до конца года.

"Безусловно, мы работаем над тем, чтобы открыть кластеры № 4 и № 5 в ноябре или декабре, то есть до конца года", – заявил вице-премьер. Он добавил, что, по его оценке, "есть хорошие шансы это сделать" в указанный срок.

В то же время вице-премьер признал, что для этого и Украине, и Евросоюзу придется искать определенные компромиссные решения для интеграции украинского аграрного сектора в ЕС. "Масштабы украинского сельского хозяйства и потенциал Украины как сельскохозяйственного производителя хорошо известны. Это не является какой-то новостью. И, безусловно, есть вопросы, которые нужно обсудить", – пояснил он, выразив надежду, что решение будет согласовано. "Если с обеих сторон есть воля найти компромисс, мы это сделаем", – заявил Всеволод Ченцов.

Также вице-премьер отметил, что рассчитывает на временный характер этого компромисса.

"Речь идет об использовании переходных периодов и других решений… Мы не хотим, чтобы в будущем для Украины, как полноправного члена, были установлены какие-либо ограничения. Эта идея нам не нравится, и она не соответствует принципу ЕС о равенстве членов", – заявил чиновник.

Он также добавил, что переговоры об условиях открытия кластеров состоятся "в ближайшие дни".

Как известно, на этой неделе запланирован визит президента Зеленского в Брюссель для участия в саммите Евросоюза и двусторонних встречах.

Как сообщалось, все государства-члены ЕС согласились открыть во вторник кластеры 2 и 3 для Украины. Для этого Верховная Рада одобрила изменения в закон об образовании, чтобы снять вето Венгрии.

На саммите ЕС 15–16 октября лидеры, среди прочего, обсудят расширение Евросоюза.