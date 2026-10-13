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Сибіга зустрівся зі своїм норвезьким колегою: поспілкувалися щодо атак РФ та мирних зусиль

Новини — Вівторок, 13 жовтня 2026, 19:53 — Уляна Кричковська-Богданова

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів зустріч зі своїм норвезьким колегою Еспеном Бартом Ейде.

Про це він повідомив у соцмережах, передає "Європейська правда".

За словами Сибіги, він поінформував Ейде щодо наслідків російських атак і різні напрями мирних зусиль.

"Завжди радий зустрічам з Еспеном Бартом Ейде, які підтверджують міцне партнерство між Україною та Норвегією. Ми вдячні Норвегії за незмінну підтримку та солідарність, допомогу в енергетичній сфері й оборонну співпрацю", – зазначив глава МЗС.

Цього дня Сибіга та його німецький колега Йоганн Вадефуль обговорили оборонні потреби України та співпрацю німецьких компаній з українськими. 

А президент України Володимир Зеленський повідомив, що цього тижня очікуються нові пакети підтримки від європейських партнерів. 

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Сибіга Норвегія Війна з РФ
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