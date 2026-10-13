Сибіга обговорив з главою МЗС Німеччини оборонні партнерства з українськими компаніями

Міністри закордонних справ України та Німеччини Андрій Сибіга та Йоганн Вадефуль обговорили оборонні потреби України та співпрацю німецьких компаній з українськими.

Про це Сибіга написав у себе в Х, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, міністри обговорили ситуацію на полі бою, зусилля щодо миру та оборонні потреби України, з акцентом на захист українського неба та зміцнення наших можливостей далекого радіусу дії. А ще – співпрацю бізнесу обох країн у сфері оборони.

"Як провідний прихильник України, Німеччина також повинна очолити оборонні партнерства з українськими компаніями. Ми готові бачити німецькі бізнеси серед лідерів у доступі до української технології та проєктів відновлення", – написав Сибіга.

Крім того, Сибіга і Вадефуль обговорили наступні кроки для посилення тиску на Москву.

"Я також повідомив його про жорстокі атаки Росії на цивільних осіб та критичну інфраструктуру. За останній тиждень загинуло щонайменше 150 цивільних осіб і понад 700 поранено. У двох останніх масованих атаках загинуло щонайменше вісім українських дітей", – написав глава українського МЗС.

Раніше, 4 жовтня, Україна та Німеччина підписали низку документів у сфері оборони, безпеки, енергетики та рятувальних технологій.

Підписання документів стало частиною українсько-німецьких зустрічей високого рівня 4 жовтня. Президент Володимир Зеленський казав, що загальна вага домовленостей з Німеччиною складає понад 8,5 млрд євро.

Цього дня стало відомо, що Німеччина виділила Україні масштабний пакет допомоги на понад 1 млрд євро.